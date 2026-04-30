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Autobus finisce nella Senna vicino a Parigi

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Un autobus del trasporto pubblico è finito nella Senna a Juvisy-sur-Orge, a sud di Parigi, dopo aver mancato una curva e sfondato la barriera di sicurezza. A bordo quattro persone, tutte tratte in salvo. Il mezzo è rimasto completamente sommerso prima dell’avvio delle operazioni di recupero.

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