Bolivia, bus si ribalta in autostrada: 9 morti e 22 feriti

Almeno 9 persone hanno perso la vita e 22 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un bus sulla tratta internazionale tra il Cile e Oruro, in Bolivia. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino del 29 aprile. Secondo alcuni passeggeri, il conducente procedeva a velocità eccessiva e, stando a una testimonianza, era privo di patente per la guida su tratte internazionali. Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento.
Prossimi video
Tregua Medio Oriente, Flotilla: governi ci proteggano
Mondo
Sky Tg 24 Mondo, la transizione dai fossili nei giorni della crisi di Hormuz
Mondo
I sovrani del Regno Unito a New York
Mondo
Trump e Putin, lunga telefonata su Iran e Ucraina
Mondo
Attacco Londra ebrei, l'aggressore ha un passato violento
Mondo
Gherasimov: Moldavia punta a ingresso nella Ue nel 2030
Mondo
Ceccardi: Aiuti di Stato rischiano di accrescere disuguaglianze tra Stati
Mondo