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Ucraina, mine e IA: bonifica tra rischi e tecnologia

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In Ucraina la bonifica delle mine lasciate dalla guerra richiederà anni. Squadre di sminatori lavorano con droni, macchine telecomandate e intelligenza artificiale per rendere sicuri territori contaminati. Oltre 132mila km² restano a rischio, mentre la tecnologia accelera le operazioni ma non elimina i pericoli.

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