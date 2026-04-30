Ucraina, mine e IA: bonifica tra rischi e tecnologia

In Ucraina la bonifica delle mine lasciate dalla guerra richiederà anni. Squadre di sminatori lavorano con droni, macchine telecomandate e intelligenza artificiale per rendere sicuri territori contaminati. Oltre 132mila km² restano a rischio, mentre la tecnologia accelera le operazioni ma non elimina i pericoli.
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