Marina israeliana blocca Flotilla in acque internazionali

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, è stata intercettata e bloccata nella notte dalla Marina israeliana a ovest di Creta, in acque internazionali. Le imbarcazioni sequestrate sarebbero tra 22 e 50, con circa 400 attivisti a bordo. "Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi - ha spiegato Gur Tsabar, addetto stampa del gruppo umanitario -. E' un atto di pirateria, i governi devono agire per proteggere la Flotilla". La Farnesina ha chiesto informazioni alle ambasciate di Tel Aviv e Atene per tutelare i cittadini italiani imbarcati.