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Libano, macerie dopo un attacco israeliano nel sud

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Il 28 aprile un attacco israeliano in Libano ha causato cinque morti e 21 feriti. In questo video, gli abitanti del villaggio di Jibchit, nel sud del Libano e precisamente nella provincia di Nabatieh, setacciano le macerie in seguito al raid. Più di 2.500 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in tutto il Libano dal 2 marzo scorso.

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