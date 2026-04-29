Libano, macerie dopo un attacco israeliano nel sud

Il 28 aprile un attacco israeliano in Libano ha causato cinque morti e 21 feriti. In questo video, gli abitanti del villaggio di Jibchit, nel sud del Libano e precisamente nella provincia di Nabatieh, setacciano le macerie in seguito al raid. Più di 2.500 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in tutto il Libano dal 2 marzo scorso.