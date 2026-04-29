Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico

Un uomo armato di coltello ha ferito due persone appartenenti alla comunità ebraica nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto aggressore ha tentato di colpire altri passanti prima di essere bloccato dal servizio di sicurezza della comunità e poi arrestato dalla polizia con l'uso del taser. Le vittime sono state soccorse dall'organizzazione Hatzola, che opera principalmente nelle comunità ebraiche e a cui il mese scorso erano state incendiate alcune ambulanze.
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