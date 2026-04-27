Papa Leone XIV prega con la primate anglicana Mullally

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury e prima donna a ricoprire il ruolo di primate della Chiesa anglicana. “Sarebbe scandaloso se non continuassimo a impegnarci per superare le nostre divergenze, per quanto insanabili possano apparire", ha detto il Pontefice. Mullally ha sottolineato la necessità di una collaborazione concreta: “Di fronte a una violenza disumana, a profonde divisioni e a rapidi cambiamenti sociali - ha spiegato - dobbiamo lavorare insieme per il bene comune, costruendo sempre ponti, mai muri". Dopo l’incontro privato, l’arcivescova di Canterbury ha pregato con il Papa nella Cappella di Urbano VIII.
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