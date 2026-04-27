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In Belgio il campionato europeo di imitatori di gabbiani

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Oltre 70 partecipanti si sono sfidati in Belgio nell’annuale campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano. All'evento, giunto alla sua sesta edizione, hanno preso parte concorrenti provenienti da 15 Paesi. La manifestazione si è svolta in un pub e ha attirato partecipanti di tutte le età, comprese famiglie con bambini, molti dei quali in costumi a tema. Gli organizzatori hanno spiegato che l'evento mira a riabilitare l'immagine dei gabbiani, spesso considerati molesti dai turisti.

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