In Belgio il campionato europeo di imitatori di gabbiani

Oltre 70 partecipanti si sono sfidati in Belgio nell’annuale campionato europeo di imitazione del verso del gabbiano. All'evento, giunto alla sua sesta edizione, hanno preso parte concorrenti provenienti da 15 Paesi. La manifestazione si è svolta in un pub e ha attirato partecipanti di tutte le età, comprese famiglie con bambini, molti dei quali in costumi a tema. Gli organizzatori hanno spiegato che l'evento mira a riabilitare l'immagine dei gabbiani, spesso considerati molesti dai turisti.
Prossimi video
Mali, attacchi a giunta militare: ucciso ministro difesa
Mondo
Londra, protesta contro la visita di Re Carlo negli Usa
Mondo
Difesa, 12 mld in più nei prossimi 3 anni senza infrazione
Mondo
Palawan, esercitazioni militari congiunte Filippine-Usa
Mondo
Mosca, tempesta di neve fuori stagione: voli e disagi
Mondo
Trump, attentato al Gala, Cole Tomas Allen scrive le sue ragioni
Mondo
Colombia, bomba su autostrada: 19 morti e 38 feriti
Mondo