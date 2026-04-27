Sky Cube 27/04 - Spari alla cena con Trump: cos'è successo?

Pochi minuti dopo l’arrivo della prima portata alla cena con i giornalisti all’hotel Hilton di Washington un uomo ha sparato nell’albergo, scatenando il panico tra i presenti e le procedure di evacuazione del presidente Trump e dei membri del governo. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano c’è Iacopo Luzi che era presente alla cena e che racconta in prima persona come ha vissuto l’aggressione al presidente, tra notizie certe, retroscena e teorie complottiste.