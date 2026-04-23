Prestito Ue a Kiev, von der Leyen e Zelensky: grande giorno

A margine dei lavori dei leader Ue a Cipro, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale per suggellare l'approvazione del prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina e del 20esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. "Oggi è una grande giornata, rafforzeremo il nostro esercito - ha detto Zelensky -. Abbiamo raggiunto una decisione forte e fondamentale. Siamo molto grati per questo, continueremo a lavorare per spingere la Russia verso una vera diplomazia che ponga fine a questa guerra". "A febbraio dissi a Zelensky che avremmo erogato il prestito da 90 miliardi di euro in un modo o nell'altro - ha dichiarato Ursula von der Leyen -. E oggi manteniamo questa promessa. È un grande giorno per l'Ucraina e per l'Europa".