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Louisiana, tracce di spari e peluche nella casa della strage

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A pochi metri dalla porta crivellata di proiettili dell'abitazione in Louisiana dove è avvenuta la strage dei bambini è stato improvvisato un memoriale composto da fiori e peluche. La casa mostra i fori dei proiettili e alcune tracce di sangue che descrivono in parte la tragedia accaduta il 19 aprile, quando un uomo armato ha ucciso sette dei suoi figli e un ottavo minore in un episodio di violenza domestica a Shreveport, in Louisiana. Successivamente, l’uomo è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto.

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