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Papa Leone, messa a Douala davanti a 120mila fedeli

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Papa Leone ha celebrato una messa allo Japoma Stadium di Douala, la più grande città del Camerun, nell'ambito del suo viaggio pastorale in Africa. Le autorità locali hanno stimato la presenza di 120mila fedeli. Il Pontefice ha denunciato la "povertà materiale e spirituale" vissuta da molti in Camerun, poi ha invitato i credenti a rifiutare la violenza e a "non cedere alla sfiducia e allo sconforto".

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