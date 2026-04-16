Messico, cucciolo di scimmia "adottato" da un orso peluche

Allo zoo di Guadalajara, in Messico, un cucciolo di scimmia patas di nome Yuji è stato affidato alle cure dei veterinari dopo il rifiuto della madre inesperta. Per superare il trauma e trovare conforto, i funzionari della struttura gli hanno donato un orsetto di peluche a cui il primate si aggrappa costantemente. Yuji viene nutrito quattro volte al giorno con latte artificiale, vitamine e cereali.
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