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Messico, cucciolo di scimmia "adottato" da un orso peluche

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Allo zoo di Guadalajara, in Messico, un cucciolo di scimmia patas di nome Yuji è stato affidato alle cure dei veterinari dopo il rifiuto della madre inesperta. Per superare il trauma e trovare conforto, i funzionari della struttura gli hanno donato un orsetto di peluche a cui il primate si aggrappa costantemente. Yuji viene nutrito quattro volte al giorno con latte artificiale, vitamine e cereali.

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