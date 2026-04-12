Vance: "Accordo non raggiunto, cattiva notizia per Teheran"

Dopo 21 ore di colloqui tra Usa e Iran, prima tra sherpa e poi tra i massimi vertici delle delegazioni americana e iraniana, i nodi Hormuz e nucleare, soprattutto, non sono stati vengono sciolti e i colloqui di pace per il Medio Oriente finiscono per ora in un nulla di fatto. "Abbiamo avuto una serie di discussioni sostanziali con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo, una cattiva notizia per l'Iran", ha sintetizzato il vicepresidente JD Vance in un discorso trasmesso in streaming dalla Casa Bianca, poco prima di lasciare Islamabad ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUI COLLOQUI ).

"Lasciamo questo incontro con una proposta molto semplice: devono capire che questa rappresenta la nostra offerta finale e migliore. Vedremo se gli iraniani la accetteranno", ha sottolineato Vance. "Non entrerò in tutti i dettagli, perché non voglio negoziare in pubblico dopo aver negoziato per 21 ore in privato - dice ancora il vicepresidente statunitense - ma il punto fondamentale è che dobbiamo vedere un impegno esplicito da parte loro a non cercare un'arma nucleare e a non cercare gli strumenti che permetterebbero di ottenerla rapidamente. Questo è l'obiettivo centrale degli attuali Stati Uniti, ed è ciò che abbiamo cercato di ottenere attraverso questi negoziati"

.La replica dell'Iran è affidata ai social. "Il successo del processo diplomatico dipende seriamente dalla buona volontà dell'altra parte, dall'astensione da ogni eccesso e da ogni pretesa illegale, nonché il riconoscimento dei diritti e degli interessi legittimi dell'Iran", ha scritto su X Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri di Teheran.L'Iran è "determinato a ricorrere a tutti i mezzi, compresa la diplomazia, per tutelare e salvaguardare gli interessi nazionali", ha aggiunto aggiunge.