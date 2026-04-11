Sky TG25 - Il Medio Oriente Prima e Dopo Epic Fury

Nella nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si parla ancora di Iran e in particolar modo della strategia del presidente americano Donald Trump, che dopo aver minacciato la distruzione della civiltà iraniana ha invece accettato di tornare al tavolo dei negoziati con Teheran. Ospiti Nicola Pedde, direttore Igs, Institute for Global Studies e il generale Vincenzo Camporini dell'Istituto Affari Internazionali