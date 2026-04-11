Gerusalemme, il giorno del Fuoco Sacro tra riti e sicurezza

Sabato 11 aprile sono state aperte le porte della Basilica del Santo Sepolcro in vista della cerimonia ortodossa del Fuoco Santo della Pasqua. Il Fuoco Santo è considerato un miracolo che simboleggia la resurrezione di Gesù e si verifica ogni anno il Sabato Santo, il giorno che precede la domenica di Pasqua ortodossa. Le forze dell'ordine hanno rafforzato le misure di sicurezza nella Città Vecchia di Gerusalemme in vista della cerimonia ortodossa.
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