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Zoo di Whipsnade, nel branco di cammelli arriva Sophia

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Allo zoo di Whipsnade, in Inghilterra, è nata Sophia, una piccola di cammello battriano. L'animale si è unito al gruppo di otto esemplari che comprende anche la sorella Sally e il fratellastro Ivor. Questa specie è considerata in pericolo; i dati dello zoo indicano la presenza di meno di 950 individui selvatici distribuiti tra i deserti della Cina e della Mongolia.

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