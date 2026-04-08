Libano, bombardamenti su Tiro e Beirut

Dopo l'intesa per il cessate il fuoco di due settimane tra Usa e Iran, Israele ha interrotto gli attacchi verso Teheran, ma continua a bombardare il Libano. In seguito a una serie di massicci raid israeliani, i più violenti dall'inizio della guerra, spesse colonne di fumo nero hanno avvolto Beirut e Tiro seminando distruzione e morte. Il ministro della Salute libanese ha riferito di "centinaia di vittime".
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