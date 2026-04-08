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Belgio, si apre la stagione della fioritura delle pere

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A Sint-Truiden, 60 chilometri a est di Bruxelles, arrivano i turisti per scoprire i milioni di fiori bianchi che colorano i frutteti nel cuore della regione belga delle pere. La regione dell’Haspengouw, che comprende Sint-Truiden e i suoi dintorni, raccoglie ogni anno 350 milioni di chilogrammi di pere, rendendola il più grande produttore europeo della famosa pera Conference.

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