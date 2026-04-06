Raid israeliani su Beirut, Aoun: "Fermare questa follia"

Otto raid israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut in uno dei giorni più violenti dall'inizio del conflitto. Il ministero della Salute libanese ha comunicato 1.461 morti e 4.430 feriti dall'inizio della guerra, con oltre un milione di sfollati. Il presidente del Libano Joseph Aoun ha dichiarato di aver avviato dei contatti diplomatici per chiedere ai Paesi amici di "fermare questa follia praticata da Israele".
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