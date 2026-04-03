Russia, treno deragliato a Ulyanovsk: 22 feriti

Un treno passeggeri con 412 persone a bordo è deragliato nella regione di Ulyanovsk, a circa 900 km da Mosca. Sette vagoni del convoglio, in viaggio da Chelyabinsk agli Urali verso la capitale, sono usciti dai binari vicino alla stazione di Briandino. Il ministero della Salute locale ha riferito che nell'incidente sono rimaste ferite 22 persone, tra cui un bambino. Sul posto si è subito recato il governatore Alexei Russkikh. Ancora da accertare le cause del deragliamento.
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo