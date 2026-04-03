Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, treno deragliato a Ulyanovsk: 22 feriti

Mondo

Un treno passeggeri con 412 persone a bordo è deragliato nella regione di Ulyanovsk, a circa 900 km da Mosca. Sette vagoni del convoglio, in viaggio da Chelyabinsk agli Urali verso la capitale, sono usciti dai binari vicino alla stazione di Briandino. Il ministero della Salute locale ha riferito che nell'incidente sono rimaste ferite 22 persone, tra cui un bambino. Sul posto si è subito recato il governatore Alexei Russkikh. Ancora da accertare le cause del deragliamento.

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo