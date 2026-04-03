Russia, treno deragliato a Ulyanovsk: 22 feriti

Un treno passeggeri con 412 persone a bordo è deragliato nella regione di Ulyanovsk, a circa 900 km da Mosca. Sette vagoni del convoglio, in viaggio da Chelyabinsk agli Urali verso la capitale, sono usciti dai binari vicino alla stazione di Briandino. Il ministero della Salute locale ha riferito che nell'incidente sono rimaste ferite 22 persone, tra cui un bambino. Sul posto si è subito recato il governatore Alexei Russkikh. Ancora da accertare le cause del deragliamento.