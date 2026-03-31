A Gaza centinaia di palestinesi sono scesi in piazza contro la nuova legge approvata dal parlamento israeliano che introduce la pena capitale per i palestinesi condannati per attacchi mortali. Il provvedimento ha suscitato critiche e timori per i diritti dei detenuti.
Prossimi video
Ice negli Usa, Santo racconta la sua detenzione
Mondo
Carlo III in visita negli Stati Uniti a fine aprile
Mondo
Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid
Mondo
Sky Cube 31/03 - Iran, perché Sigonella è così simbolica?
Mondo
Gaza, proteste contro la legge israeliana su pena di morte
Mondo
Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut
Mondo
Florida, aeroporto di Palm Beach sarà intitolato a Trump
Mondo