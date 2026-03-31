Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, proteste contro la legge israeliana su pena di morte

Mondo

A Gaza centinaia di palestinesi sono scesi in piazza contro la nuova legge approvata dal parlamento israeliano che introduce la pena capitale per i palestinesi condannati per attacchi mortali. Il provvedimento ha suscitato critiche e timori per i diritti dei detenuti.

Prossimi video

Ice negli Usa, Santo racconta la sua detenzione

Mondo

Carlo III in visita negli Stati Uniti a fine aprile

Mondo

Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid

Mondo

Sky Cube 31/03 - Iran, perché Sigonella è così simbolica?

Mondo

Gaza, proteste contro la legge israeliana su pena di morte

Mondo

Libano, violenta esplosione distrugge un palazzo a Beirut

Mondo