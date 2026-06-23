Sparatoria Montreal, 3 morti; attentatore probabile incel

Un uomo in mimetica armato di fucile ha aperto il fuoco nel quartiere di Côte-des-Neiges, a Montréal, uccidendo un agente di polizia e ferendone un altro, prima di essere a sua volta ucciso. Il bilancio è di tre morti, tra cui l'attentatore e un passante. Gli investigatori seguono la pista di un gesto ispirato all'ideologia incel, mentre viene esclusa per ora la matrice antisemita. Nel caos dell'intervento, un cittadino israeliano, Michael Mizrahi, è stato scambiato per un assalitore e colpito a morte per errore da un agente.