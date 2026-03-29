Israele vieta l'ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. Il Patriarca latino di Gerusalemme e il Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro sono stati fermati dalle autorità mentre procedevano privatamente, al di fuori da ogni processione o cerimonia religiosa. La polizia israeliana ha parlato di una decisione presa per "ragioni di sicurezza". Nel pomeriggio il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha tenuto un momento di preghiera per la pace nel Santuario del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme.
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