Raid su edificio residenziale a Teheran, vittime e feriti

A Teheran un attacco aereo ha colpito edifici residenziali, causando devastazione e numerose vittime tra i civili. Le autorità iraniane contestano che gli obiettivi fossero solo militari, mentre soccorritori della Mezzaluna Rossa continuano le ricerche tra le macerie. Israele e Stati Uniti negano attacchi diretti ai civili, dichiarando di voler colpire infrastrutture militari. Organizzazioni umanitarie denunciano l’elevato numero di vittime e i danni a scuole, ospedali e altre strutture civili.