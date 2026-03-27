Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid su edificio residenziale a Teheran, vittime e feriti

Mondo

A Teheran un attacco aereo ha colpito edifici residenziali, causando devastazione e numerose vittime tra i civili. Le autorità iraniane contestano che gli obiettivi fossero solo militari, mentre soccorritori della Mezzaluna Rossa continuano le ricerche tra le macerie. Israele e Stati Uniti negano attacchi diretti ai civili, dichiarando di voler colpire infrastrutture militari. Organizzazioni umanitarie denunciano l’elevato numero di vittime e i danni a scuole, ospedali e altre strutture civili.

Prossimi video

Arabia Saudita, Zelensky incontra esperti militari ucraini

Mondo

Ciliegi in fiore a Tokyo, torna la festa dell’Hanami

Mondo

Germania, megattera liberata dopo giorni in acque basse

Mondo

New York, dopo l'incidente riapre pista del "LaGuardia"

Mondo

Ciclone Narelle su Australia occidentale, danni e blackout

Mondo

Sky Cube 27/03 - Cosa rischia Trump al voto di midterm?

Mondo