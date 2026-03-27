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New York, dopo l'incidente riapre pista del "LaGuardia"

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Riapre la pista dell’aeroporto LaGuardia dopo l’incidente tra un aereo e un mezzo dei vigili del fuoco avvenuto domenica 22 marzo. I voli continueranno a operare a capacità ridotta. Intanto il corpo di uno dei piloti morti nello schianto è stato rimpatriato in Canada, mentre proseguono le indagini sulle cause.

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