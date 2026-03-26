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Bus cade in un fiume in Bangladesh, 24 morti

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Almeno 24 persone sono morte in Bangladesh dopo che un autobus con circa 40 passeggeri è precipitato nel fiume Padma mentre tentava di salire su un traghetto. L’incidente è avvenuto mercoledì 25 marzo. Il mezzo si è ribaltato ed è affondato a circa 9 metri di profondità. In corso le operazioni di ricerca dei dispersi.

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