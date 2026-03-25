Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia

Nella mattinata del 25 marzo un drone proveniente dalla Russia è entrato nello spazio aereo estone e si è schiantato contro un camino di una centrale elettrica locale ad Auvere. Lo ha riferito il Servizio di sicurezza interna del Paese baltico all'emittente pubblica ERR. Le autorità estoni hanno dichiarato che non sono stati segnalati feriti né danni alla centrale elettrica.
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