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Ucraina, attacco di droni e missili russi: diversi morti

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La Russia ha lanciato droni e missili contro l’Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 marzo, causando la morte di almeno tre persone. Sono state danneggiate abitazioni da cui sono scaturiti incendi. In questo video proveniente dalla città sud-orientale di Zaporizhzhia si vedono i vigili del fuoco al lavoro su un condominio colpito da uno degli attacchi con droni. Altre due persone sono state uccise e undici ferite in un attacco nella Poltava, regione dell’Ucraina orientale.

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