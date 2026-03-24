Ucraina, attacco di droni e missili russi: diversi morti

La Russia ha lanciato droni e missili contro l’Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 marzo, causando la morte di almeno tre persone. Sono state danneggiate abitazioni da cui sono scaturiti incendi. In questo video proveniente dalla città sud-orientale di Zaporizhzhia si vedono i vigili del fuoco al lavoro su un condominio colpito da uno degli attacchi con droni. Altre due persone sono state uccise e undici ferite in un attacco nella Poltava, regione dell’Ucraina orientale.