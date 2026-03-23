New York, scontro tra areo e camion a LaGuardia: 2 morti

Un aereo Air Canada e un camion dell'autorità portuale si sono scontrati in pista all'aeroporto LaGuardia di New York intorno alle 23:30 ora locale (le 5:30 in Italia). Secondo quanto riportato dalla Nbc, nello schianto il pilota e il copilota del velivolo sono morti. Stando alle comunicazioni della torre di controllo, al camion era stato dato il permesso di attraversare la pista e quando l'addetto si è accorto dell'aereo in arrivo non è riuscito a ordinare al conducente di fermarsi in tempo. L'Agenzia di sicurezza del voli ha subito chiuso lo scalo secondo le procedure d'emergenza.
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