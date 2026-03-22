Missili iraniani su Dimona e Arad, 175 feriti in Israele

Missili iraniani hanno colpito le città israeliane di Dimona e Arad: il bilancio è di 175 feriti, tra cui un ragazzino di 12 anni in gravi condizioni. Il centro medico Soroka ha riferito di 115 feriti ad Arad, nove in gravi condizioni, e 60 a Dimona. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira "installazioni militari" nel sud d'Israele. Le luci del giorno hanno rivelato danni estesi agli edifici colpiti.
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