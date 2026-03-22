Hawaii, tempesta Kona si abbatte sull'isola di Oahu

Il dipartimento delle forze dell'ordine delle Hawaii ha diffuso le immagini riprese da un drone che mostrano quartieri allagati e aree forestali devastati dalla tempesta Kona nell'isola di Oahu. In tutta l'area il National Weather Service ha segnalato piogge intense, inondazioni improvvise, fulmini e venti forti da giovedì 19 marzo con condizioni critiche previste fino a domenica 22 marzo. Tra il 10 e il 15 marzo le Hawaii erano già state colpite da un altro violento uragano.