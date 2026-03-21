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Zugspitze, demolito ultimo skilift per il clima

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Sulla Zugspitze, la vetta più alta della Germania, è stato demolito con un’esplosione controllata l’ultimo impianto di risalita ancora presente su ghiacciaio. Il progressivo scioglimento dei ghiacci ha reso il pendio troppo ripido, impedendo il funzionamento tecnico della struttura. L’impianto Schneefernerkopf, costruito nel 1967, era già fermo da due stagioni invernali a causa delle mutate condizioni climatiche. Gli esperti avvertono: il ritiro dei ghiacciai tedeschi sta accelerando rapidamente e potrebbe portare alla loro scomparsa nel giro di pochi anni.

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