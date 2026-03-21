USA, Musk si offre di pagare stipendi agli agenti TSA

Il miliardario Elon Musk annuncia la disponibilità a coprire gli stipendi degli agenti della Transportation Security Administration. Negli Stati Uniti si aggrava lo stallo sui finanziamenti federali, migliaia di addetti alla sicurezza aeroportuale rischiano di restare senza paga per la seconda volta in sei mesi, pur continuando a lavorare sotto pressione in aeroporti sempre più congestionati. In diversi aeroporti sono state avviate raccolte alimentari e donazioni per sostenere i lavoratori, mentre cresce la preoccupazione per la tenuta del sistema di sicurezza.