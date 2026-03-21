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La Corea del Sud aderisce alla dichiarazione su Hormuz

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La Corea del Sud ha deciso di unirsi alla dichiarazione firmata da Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Giappone e Canada per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. La posizione riflette le preoccupazioni per l’impatto sulle forniture energetiche e sull’economia, mentre i firmatari hanno criticato le restrizioni attribuite all’Iran e promesso azioni per assicurare il transito sicuro.

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