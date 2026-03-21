Attacco al sito nucleare iraniano di Natanz

Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Tasnim, Stati Uniti e Israele avrebbero colpito il sito nucleare di Natanz. Le autorità locali escludono rischi per la popolazione e fughe radioattive, ma cresce la tensione nella regione. Le immagini satellitari diffuse negli ultimi mesi mostrano danni significativi agli impianti nucleari iraniani, tra cui Natanz, Isfahan e Fordow, già colpiti nel 2025 durante una serie di attacchi mirati a rallentare il programma nucleare di Teheran. Secondo fonti militari israeliane, le operazioni fanno parte di una strategia più ampia per impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari.
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