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A Beirut club aperti per sostenere le vittime della guerra

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A Beirut la vita notturna resiste nonostante il conflitto in corso tra Hezbollah e Israele. I locali della capitale libanese restano aperti e trasformano il divertimento in solidarietà. Parte degli incassi viene infatti destinata a ONG locali impegnate nell’assistenza alle comunità colpite dalla guerra. In una città segnata da tensioni e bombardamenti, molti giovani continuano a uscire per cercare un momento di normalità e sollievo psicologico. “Non possiamo smettere di vivere”, raccontano i frequentatori dei club, sottolineando come la musica rappresenti una forma di resistenza.

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