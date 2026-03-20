Whipsnade Zoo, primi passi di cuccioli in via di estinzione

Whipsnade Zoo, il più grande zoo del Regno Unito, ha accolto i primi passi all’aperto di tre giovani cuccioli di specie in via di estinzione. I cuccioli avevano trascorso i primi mesi molto vicini alle madri e Il personale dello zoo ha atteso una giornata calda e asciutta per permettere ai giovani animali di esplorare l’ambiente esterno per la prima volta. Tutti e tre i cuccioli entreranno nei programmi di allevamento a scopo conservativo per garantire la sopravvivenza delle loro specie.