Papa Leone incontra re e regina di Spagna in Vaticano

Papa Leone ha ricevuto in Vaticano il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna. La sovrana ha indossato il bianco, privilegio riservato alle regine cattoliche. La coppia reale parteciperà a una cerimonia a Santa Maria Maggiore, dove Felipe assumerà il titolo di protodiacono onorario, mentre il pontefice sarà in visita in Spagna a giugno.
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