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Incendio in Repubblica Ceca, indagine per terrorismo

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Un incendio divampato durante la notte in un complesso industriale a Pardubice, nell’est della Repubblica Ceca, è al centro di un’indagine per possibile atto deliberato. Le fiamme, partite da un magazzino e propagate a un secondo edificio, non hanno causato feriti. Le autorità stanno verificando la rivendicazione di un gruppo contrario alle armi israeliane, mentre gli investigatori valutano anche l’ipotesi di terrorismo.

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