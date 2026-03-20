Incendio in Repubblica Ceca, indagine per terrorismo

Un incendio divampato durante la notte in un complesso industriale a Pardubice, nell’est della Repubblica Ceca, è al centro di un’indagine per possibile atto deliberato. Le fiamme, partite da un magazzino e propagate a un secondo edificio, non hanno causato feriti. Le autorità stanno verificando la rivendicazione di un gruppo contrario alle armi israeliane, mentre gli investigatori valutano anche l’ipotesi di terrorismo.