Riapre il valico di Rafah, evacuati i primi pazienti

Il 19 marzo il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto ha riaperto per la prima volta dalla chiusura del 28 febbraio imposta da Israele, consentendo un passaggio limitato di persone in entrambe le direzioni. Avviate le evacuazioni mediche: nove pazienti trasferiti con il supporto dell’Oms. Restano circa 18mila i malati senza cure adeguate nella Striscia, mentre gli aiuti continuano a entrare con difficoltà.
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