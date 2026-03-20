Iran, eseguite 3 esecuzioni per operazioni a favore di Israele e USA

Sono stati condannati a morte per l'omicidio di agenti di polizia e per aver condotto "operazioni a favore degli Stati Uniti e di Israele" durante le proteste di inizio anno. Tre persone, tra cui anche un ragazzo di 19 anni, membro della nazionale iraniana di lotta libera, sono state giustiziate il 18 marzo dal regime iraniano. Le esecuzioni sono avvenute nella provincia settentrionale di Qom, dopo che la Corte Suprema ha confermato le condanne a morte, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Si tratta delle prime esecuzioni di manifestanti ufficialmente annunciate in relazione alle proteste scoppiate in Iran alla fine di dicembre contro l'aumento del costo della vita. Le manifestazioni si sono poi trasformate a gennaio in proteste contro la Repubblica islamica. "Tre individui condannati per le proteste di Dey (gennaio nel calendario persiano), con l'accusa di omicidio e azioni operative a favore del regime sionista e degli Stati Uniti, sono stati impiccati questa mattina", si legge sul sito della magistratura Mizan Online. Gli individui erano coinvolti nell'omicidio di due agenti delle forze dell'ordine, ha precisato l'agenzia, aggiungendo che la loro esecuzione è avvenuta dopo essere stati giudicati colpevoli del reato capitale di "moharebeh", ovvero "guerra contro Dio". Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeed Davoudi, sono stati giustiziati a Qom questa mattina "alla presenza di un gruppo di persone", sottolinea Mizan.

Amnesty International, in precedenza, aveva annunciato di aver raccolto informazioni su almeno 30 persone, tra cui due diciassettenni, processate e condannate a morte in seguito alla repressione delle proteste di gennaio. Uno degli imputati citati dalla Ong era proprio Saleh Mohammadi, di 18 anni, giustiziato oggi. "Questi tre manifestanti sono stati condannati a morte a gennaio con un processo iniquo basato su confessioni estorte sotto tortura", aveva denunciato Mahmood Amiry Moghaddam, direttore di Iran Human Rights con sede in Norvegia. L'organizzazione per i diritti umani in Iran ha lanciato l'allarme su una nuova ondata di esecuzioni di manifestanti e prigionieri politici, esprimendo "profonda preoccupazione per le esecuzioni di massa di manifestanti e prigionieri politici all'ombra della guerra". Le autorità della Repubblica islamica sostengono che le proteste, iniziate a fine dicembre come manifestazioni pacifiche, si sono poi trasformate in "scontri istigati dall'estero" con omicidi e atti di vandalismo contro forze dell'ordine e luoghi di culto. Teheran ha riconosciuto che oltre 3.000 persone sono morte durante i disordini, tra cui membri delle forze di sicurezza e passanti innocenti, attribuendo la violenza ad "atti terroristici". L'organizzazione Human Rights Activists News Agency (Hrana), tuttavia, ha registrato oltre 7.000 morti, la stragrande maggioranza dei quali manifestanti, avvertendo che il bilancio delle vittime potrebbe essere ben più alto.