Auto autonome, un radar “extra” contro i punti ciechi

Un nuovo sensore radar sviluppato dalla Rice University potrebbe aiutare le auto a guida autonoma a individuare ostacoli nascosti. Installato su infrastrutture stradali, EyeDAR rileva veicoli, ciclisti e pedoni anche fuoridal campo visivo e invia i dati ai mezzi. L’obiettivo è ridurre i punti ciechi e migliorare sicurezza e precisione dei sistemi di guida autonoma.
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