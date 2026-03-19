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Auto autonome, un radar “extra” contro i punti ciechi

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Un nuovo sensore radar sviluppato dalla Rice University potrebbe aiutare le auto a guida autonoma a individuare ostacoli nascosti. Installato su infrastrutture stradali, EyeDAR rileva veicoli, ciclisti e pedoni anche fuoridal campo visivo e invia i dati ai mezzi. L’obiettivo è ridurre i punti ciechi e migliorare sicurezza e precisione dei sistemi di guida autonoma.

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