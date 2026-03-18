Missili iraniani su Israele, due morti vicino a Tel Aviv

Un'ondata di missili iraniani ha colpito diverse zone nella zona centrale di Israele, compreso il quartiere di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Le esplosioni hanno causando la morte di due persone. Le sirene della contraerea hanno suonato su Tel Aviv e Gerusalemme. I missili, che sembravano contenere submunizioni a grappolo, si sono frammentati in volo colpendo più aree del distretto di Tel Aviv. Le vittime portano a 14 il totale dei morti in Israele dall'inizio del conflitto.