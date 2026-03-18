Missili iraniani su Israele, due morti vicino a Tel Aviv

Un'ondata di missili iraniani ha colpito diverse zone nella zona centrale di Israele, compreso il quartiere di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Le esplosioni hanno causando la morte di due persone. Le sirene della contraerea hanno suonato su Tel Aviv e Gerusalemme. I missili, che sembravano contenere submunizioni a grappolo, si sono frammentati in volo colpendo più aree del distretto di Tel Aviv. Le vittime portano a 14 il totale dei morti in Israele dall'inizio del conflitto.
Prossimi video
Libano, Mahdi Sahely suona il violoncello tra le macerie a Beirut
Mondo
Beirut, violoncellista Mahdi Saheli suona tra le macerie
Mondo
Libano, nuova offensiva israeliana: colpito centro di Beirut
Mondo
Chi era Ali Larijani, l'uomo che governava nell'ombra in Iran
Mondo
Sky TG24 Timeline, Ucciso il capo della sicurezza iraniana Larijani
Mondo
Iran, Trump: deluso dalla Nato, ha fatto un grande errore
Mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata del 17 marzo
Mondo