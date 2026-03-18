Sky Cube 18/03 - Guerra in Iran, "siamo tutti vulnerabili"?

È l’avvertimento del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che a Sky TG24, intervistato dal direttore Fabio Vitale, ha parlato di quanto sta accadendo in Medioriente e della necessità di un intervento dell’Onu. Partiamo da qui, nello Sky Cube con Tonia Cartolano e Marco Di Fonzo, responsabile della redazione politica di Sky TG24.