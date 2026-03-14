Nordcorea, lancio missili balistici nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato circa 10 missili balistici non identificati verso il Mar del Giappone. Lo stato maggiore congiunto di Seul ha confermato, infatti, di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo lancio di missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone da parte della Corea del Nord risaliva allo scorso 27 gennaio, mentre Corea del Sud e Stati Uniti erano impegnati nell'esercitazione militare annuale primaverile denominata "Freedom Shield".
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