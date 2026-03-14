Corea del Sud, truppe Seul e Usa testano ponte galleggiante

Truppe sudcoreane e statunitensi hanno condotto un'esercitazione di attraversamento fluviale a Yeoncheon, integrando per la prima volta i rispettivi sistemi di ponti galleggianti. Nello stesso giorno, la Corea del Nord ha lanciato da Pyongyang più di dieci missili balistici in mare nelle acque a est del paese.
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