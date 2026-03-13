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Iran, forte esplosione durante una manifestazione a Teheran

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Una forte esplosione è avvenuta in una piazza di Teheran, in Iran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds. Secondo quanto riportano i media locali, si tratterebbe di un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Israele che avrebbe colpito l'area a sud di via Enghelab, un'arteria centrale della città. Una donna è morta. Le immagini rilanciate sui social mostrano colonne di fumo nero sopra gli edifici.

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