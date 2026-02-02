Turchia, incidente autobus ad Antalya: morti e feriti

Almeno otto morti e 26 feriti è il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto un bus nella città turistica di Antalya, nel sud della Turchia.
