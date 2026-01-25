Hawaii, la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea

Il vulcano Kilauea delle Hawaii è entrato di nuovo in eruzione in modo spettacolare sabato 24 gennaio, eruttando cenere, rocce e lava in alto nel cielo hawaiano e facendo uscire lava dai suoi crateri.
